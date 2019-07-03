Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля
Подольский суд в Киеве перенес заседание по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Заседание попросили отложить прокуроры на 15 июля.
«Происходящее в суде Киева говорит о том, что правосудие прокуратуру не волнует. Обвинению нужно, чтобы я сидел за решеткой», — прокомментировал ситуацию Вышинский.
Ранее защита журналиста сообщила, что на заседании в среду планирует подать ходатайство об изменении Вышинскому меры пресечения. Адвокат Андрей Доманский заявил о намерении добиваться того, чтобы Вышинского выпустили под личное поручительство (аналог российской подписки о невыезде).
Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале обратилась к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке, призвав политика помочь освобождению руководителю «РИА Новости Украина».
«Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это», — заявила она.