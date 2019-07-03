Подольский суд в Киеве перенес заседание по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Заседание попросили отложить прокуроры на 15 июля.

«Происходящее в суде Киева говорит о том, что правосудие прокуратуру не волнует. Обвинению нужно, чтобы я сидел за решеткой», — прокомментировал ситуацию Вышинский.

Ранее защита журналиста сообщила, что на заседании в среду планирует подать ходатайство об изменении Вышинскому меры пресечения. Адвокат Андрей Доманский заявил о намерении добиваться того, чтобы Вышинского выпустили под личное поручительство (аналог российской подписки о невыезде).

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале обратилась к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке, призвав политика помочь освобождению руководителю «РИА Новости Украина».