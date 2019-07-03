Путин поручил Силуанову контролировать реальное снижение ставок по ипотеке

Российский лидер Владимир Путин в среду, 3 июля, на совещании с членами правительства поручил министру финансов Антону Силуанову мониторить ситуацию по уровню ставок по ипотечным кредитам. По словам президента РФ, необходимо достичь шестипроцентного уровня.

«Антон Германович, только нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реальной», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что нельзя допускать номинального снижения ставок, а россияне должны получить то, о «чем мы договорились». Путин поручил следить за ситуацией совместными усилиями министерства финансов и Центробанка.