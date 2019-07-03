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16:45   3 Июля 2019
Россия

Путин подписал указ о ликвидации паводка в Иркутской области

Путин подписал указ о ликвидации паводка в Иркутской области

Российский лидер Владимир Путин заявил о подписании указа о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства в среду, 3 июля.

«После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, вы знаете», — напомнил президент.

По словам Путина, все поручения оформлены в указ. Он призвал членов правительства руководствоваться этим документом в организации работы по ликвидации паводка.

Режим ЧС продолжает действовать в пяти районах области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. В зоне бедствия остаются четыре тысячи жилых домов. Сейчас уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, электроснабжение восстанавливается.

Путин прибыл в Бартск в ночь на 30 июня и провел совещание по ситуации в подтопленных районах. По его итогам президент он подписал перечень поручений.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #паводок #ликвидация #иркусткая область

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