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17:05   3 Июля 2019
Россия

Путин ужесточил ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа

Путин ужесточил ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин подписал в среду закон об усилении административной ответственности для лиц, разместивших государственный оборонный заказ без конкурса или аукциона у единственного поставщика, увеличив штраф за подобное нарушение в два раза – с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Подписанный главой государства документ опубликован на официальной сайте правовой информации.

Там же говорится об увеличении размера штрафа за изменение условий государственного контракта по оборонному заказу, если эта возможность не предусмотрена законом о контрактной системе в сфере госзагупок. За данное нарушение должностные лица заплатят вместо 20 тысяч рублей – 50, а штраф для юридических лиц увеличивается с 50 тысяч рублей до 100.

При этом в законе прописано, что если подобные правонарушения повлекли за собой дополнительные расходы бюджетных средств или уменьшение объема выполняемых работ и поставляемых товаров, виновные будут обязаны выплатить дополнительный штраф вдвое превышающий сумму нанесенного ущерба.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #нарушения #закон #наказание #госзакупки

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