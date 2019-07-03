Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин назвал рост цен на битум угрозой планам по строительству дорог

Путин назвал рост цен на битум угрозой планам по строительству дорог

 Путин разрешил усовершенствовать регулирование интернет-букмекеров

Путин разрешил усовершенствовать регулирование интернет-букмекеров
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Косачев не ждет ядерного апокалипсиса из-за выхода РФ из ракетного договора

Косачев не ждет ядерного апокалипсиса из-за выхода РФ из ракетного договора

 Обвиняемого в изнасиловании подростка оправдали в США, потому что он «из хорошей семьи»

Обвиняемого в изнасиловании подростка оправдали в США, потому что он «из хорошей семьи»
Путин назвал рост цен на битум угрозой планам по строительству дорог

Путин назвал рост цен на битум угрозой планам по строительству дорог

 Путин разрешил усовершенствовать регулирование интернет-букмекеров

Путин разрешил усовершенствовать регулирование интернет-букмекеров
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Косачев не ждет ядерного апокалипсиса из-за выхода РФ из ракетного договора

Косачев не ждет ядерного апокалипсиса из-за выхода РФ из ракетного договора

 Обвиняемого в изнасиловании подростка оправдали в США, потому что он «из хорошей семьи»

Обвиняемого в изнасиловании подростка оправдали в США, потому что он «из хорошей семьи»
16:51   3 Июля 2019
Россия

Латвийские правозащитники предложили российским регулярно обмениваться информацией

Латвийские правозащитники предложили российским регулярно обмениваться информацией

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в среду, 3 июля, сообщил, что латвийские правозащитники предложили российским коллегам регулярно обмениваться информацией по резонансным делам, связанным с задержаниями, обысками и оскорблениями в СМИ.

По его словам, в заседании постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека поучаствовали не только латвийские и абхазские правозащитники, но и адвокаты, главы профильных неправительственных организаций, члены Общественной палаты РФ, передает РИА Новости.

Правозащитники из Латвии и Абхазии пришлют российским коллегам аналитическую информацию, чтобы продолжить дальнейшее взаимодействие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #латвия #сотрудничество #спч

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...