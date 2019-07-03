Латвийские правозащитники предложили российским регулярно обмениваться информацией

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в среду, 3 июля, сообщил, что латвийские правозащитники предложили российским коллегам регулярно обмениваться информацией по резонансным делам, связанным с задержаниями, обысками и оскорблениями в СМИ.

По его словам, в заседании постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека поучаствовали не только латвийские и абхазские правозащитники, но и адвокаты, главы профильных неправительственных организаций, члены Общественной палаты РФ, передает РИА Новости.

Правозащитники из Латвии и Абхазии пришлют российским коллегам аналитическую информацию, чтобы продолжить дальнейшее взаимодействие.