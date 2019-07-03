Опийный мак разрешили выращивать в РФ для производства обезболивающих
Глава государства Владимир Путин подписал закон, который разрешает выращивать на территории РФ наркосодержащие растения, например, опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.
Российское законодательство запрещает культивирование наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Новый закон определяет порядок выращивания наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.
Заниматься этим будут государственные унитарные предприятия, имеющие необходимую лицензию. Организации должны будут уничтожать остатки посевов наркосодержащих растений, наркотических средств и психотропных веществ, которые образуются в процессе производства.