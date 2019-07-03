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16:26   3 Июля 2019
Россия

Глава МЧС подтвердил, что жертвами паводка в Иркутской области стали 20 человек

Глава МЧС подтвердил, что жертвами паводка в Иркутской области стали 20 человек

 

Двадцать человек погибли в результате разрушительного наводнения в Иркутской области.

Об этом в среду заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

По его словам, еще 15 человек к настоящему моменту считаются пропавшими без вести, их судьба остается неизвестной.

«К сожалению, 20 человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести», - сообщил глава ведомства на совещании с членами правительства.

Глава МЧС подтвердил, что жертвами паводка в Иркутской области стали 20 человек

Также Зиничев доложил, что спасательные работе в зоне стихийного бедствия продолжаются. В Иркутской области развернуты 15 пунктов временного размещения, в которых на данный момент остаются 730 человек, включая 262 ребенка.

«Ввиду того, что пункты размещения развернуты на базе школ, детских садов и других учреждений, не предназначенных для длительного пребывания людей, проводится работа по размещению пострадавших в жилых помещениях специализированного жилищного фонда», - добавил министр.

Напомним: ранее утром в среду 3 июля спасатели нашли живыми пятерых жителей пострадавших от паводка населенных пунктов в Иркутской области, числившихся в списке пропавших без вести.

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #жертвы #паводок #пучков

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