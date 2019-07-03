Агрегаторы новостей в РФ обяжут упоминать экстремистские организации с указанием запрета

Законопроект, который обязывает новостные агрегаторы публиковать данные о запрещенных в России организациях только с указанием об их запрете, внесен в Госудуму.

Об этом говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента. Проект закона устанавливает запрет владельцам новостных агрегаторов распространять информацию об организациях, включенных в перечень экстремистских или террористических без указания, что их деятельность запрещена.

Отмечается, отсутствие среди массовой аудитории новостных агрегаторов данных о запрете или ликвидацией той или иной организации не позволяет пользователям получать достоверную информацию и сформировать объективное мнение.