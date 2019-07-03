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16:35   3 Июля 2019
Россия

Агрегаторы новостей в РФ обяжут упоминать экстремистские организации с указанием запрета

Агрегаторы новостей в РФ обяжут упоминать экстремистские организации с указанием запрета

Законопроект, который обязывает новостные агрегаторы публиковать данные о запрещенных в России организациях только с указанием об их запрете, внесен в Госудуму.

Об этом говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента. Проект закона устанавливает запрет владельцам новостных агрегаторов распространять информацию об организациях, включенных в перечень экстремистских или террористических без указания, что их деятельность запрещена.

Отмечается, отсутствие среди массовой аудитории новостных агрегаторов данных о запрете или ликвидацией той или иной организации не позволяет пользователям получать достоверную информацию и сформировать объективное мнение.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #законопроект #экстремизм #новостные агрегаторы

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