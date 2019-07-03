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 Обвиняемого в изнасиловании подростка оправдали в США, потому что он «из хорошей семьи»

Обвиняемого в изнасиловании подростка оправдали в США, потому что он «из хорошей семьи»
16:34   3 Июля 2019
Весь мир

Обвиняемого в изнасиловании подростка оправдали в США, потому что он «из хорошей семьи»

Обвиняемого в изнасиловании подростка оправдали в США, потому что он «из хорошей семьи»

Суд в США оправдал подозреваемого в изнасиловании 16-летнего подростка потому, что он «из хорошей семьи» и имеет положительные характеристики. Об этом сообщает The New York Times.

По данным обвинителей, пьяный юноша изнасиловал ровесницу во время вечеринки в подвале дома в Нью-Джерси. Подросток снял процесс на камеру смартфона и после поделился кадрами с друзьями.  

Однако судья Джеймс Трояно, несмотря на доказательства, не счел произошедшее изнасилованием. По его мнению, изнасиловать может лишь незнакомец, напавший с оружием на жертву.

Кроме того, как отмечает издание, суд заметил, что молодой человек происходит из хорошей семьи, посещает хорошую школу и учится на отлично. По мнению судьи, судимость попросту разрушит жизнь мальчика, который пока имеет все шансы поступить в престижный колледж.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #изнасилование

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