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16:31   3 Июля 2019
Россия

Пострадавшим от паводка в Селемджинском районе Приамурья выплатят 2,9 млн рублей

Пострадавшим от паводка в Селемджинском районе Приамурья выплатят 2,9 млн рублей

Правительство Амурской области в среду, 3 июля, решило помочь пострадавшим от паводка в Селемджинском районе Приамурья. Жителям, чьи дома и приусадебные участки пострадали от паводка, выплатят 2,9 миллиона рублей.

Заместитель председателя правительства области Владимир Кобелев отметил, что с 25 по 30 июня вследствие прохождения паводка на реке Селемджа затопило два населенных пункта и размыло дороги. Подтопило 184 придворовых территорий, 157 придомовых участка и 29 жилых домов в селе Февральское, а также семь домов и 27 придворовых территорий в селе Бысса. 

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский объяснил, что пострадавшим за счет денег из резервного фонда выплатят единовременную помощь в размере 30 тысяч рублей на домовладение, в котором вода поднялась выше пола. По его словам, еще по десять тысяч рублей выделят гражданам, которые утратили урожай сельхозкультур.

«Общая сумма выплат составляет более 2,9 миллионов  рублей», — резюмировал Венглинский. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#компенсация #приамурье #паводок #общество

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