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 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

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16:31   3 Июля 2019
Россия

Путин ратифицировал договоры о сотрудничестве с Доминикой и Белизом

Путин ратифицировал договоры о сотрудничестве с Доминикой и Белизом

Глава государства Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров об основах отношений РФ с Белизом и Содружеством Доминики.

Согласно договорам, стороны берут на себя обязательства по развитию отношений на основе строгого соблюдения положений Устава ООН, в том числе принципов суверенного равенства государств, самоопределения народов. Также страны подтверждают, что споры будут решаться мирными способами, а принципы невмешательства во внутренние дела государств будут соблюдаться.

Кроме того, стороны  будут взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #доминика #белиз

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