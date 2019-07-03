Путин ратифицировал договоры о сотрудничестве с Доминикой и Белизом

Глава государства Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров об основах отношений РФ с Белизом и Содружеством Доминики.

Согласно договорам, стороны берут на себя обязательства по развитию отношений на основе строгого соблюдения положений Устава ООН, в том числе принципов суверенного равенства государств, самоопределения народов. Также страны подтверждают, что споры будут решаться мирными способами, а принципы невмешательства во внутренние дела государств будут соблюдаться.

Кроме того, стороны будут взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков.