Косачев не ждет ядерного апокалипсиса из-за выхода РФ из ракетного договора

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — сообщается в тексте документа.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии «Политике сегодня» предпосылок для нового витка глобального геополитического противостояния между Москвой и Вашингтоном в решении президента не увидел.

«Приостановление договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не возвращает нас во времена холодной войны. Данный закон это реализация федерального закона о международных договорах РФ, который предусматривает оформление соответствующих решений президента легальным путем», — полагает Косачев.

Действия России по приостановлению договора — вынужденная мера, обусловленная категоричной позицией США и их политическим сценарием, считает председатель.

«Ситуация с юридической и политической точки зрения развивается по американскому сценарию. Если бы все зависело от России, то решение по ДРСМД было бы другим, — сказал Косачев. — Но говоря это, я не впадаю в предчувствие апокалипсиса».

Существует достаточно возможностей, чтобы удерживать мир на дистанции от вооруженного конфликта. Тем более ядерного, убежден сенатор.

«Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений. Принимая закон о ДРСМД, Россия действует в национальных интересах. Иной исход: если бы американцы вышли бы из договора, а мы нет — невозможен», — говорит Косачев.

В соответствии с договором, подписанным в 1987 году, СССР и США должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты, базирующиеся на земле, с радиусом действия от 500 до 5500 километров. За соблюдением положений следили инспекторы, которые должны были убедиться в том, что противоположная сторона уничтожила крупные снаряды. Первыми из договора ДРСМД вышли США.