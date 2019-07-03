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Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

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 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

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16:20   3 Июля 2019
Весь мир

Новый глава Европарламента заявил, что санкционная политика против РФ не изменится

Новый глава Европарламента заявил, что санкционная политика против РФ не изменится

Новый председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что сейчас не видит никаких предпосылок к изменениям в принятом ЕС подходе к антироссийским санкциям. 

«Мне кажется, нет предложений по пересмотру уже принятых решений», — заявил спикер ЕП.

Кандидат от европейских социалистов итальянец Сассоли стал новым главой ЕП  в среду, 3 июля. На пресс-конференции у него спросили, планирует ли Европарламент нового созыва придерживаться прежней политики касательно санкций против РФ.

По его словам, никаких изменений политической ориентации ни со стороны Евросовета, ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП нет. При этом Сасолли отметил, что у него «есть свои идеи» на этот счет, но он не считает, что глава парламента должен их озвучивать.

Новый глава Европарламента заявил, что санкционная политика против РФ не изменится

Напомним, санкции ЕС против России действуют с 2014 года. Их продлевают каждые полгода, пополняют и уточняют. Повод — вступление Крыма в состав РФ и госпереворот на Украине, в результате которого объявили независимость от Киева восточные регионы, образовав ДНР И ЛНР. 

Последний раз ЕС продлил санкции в конце июля — до января 2010 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#санкции #сассоли #европараламент

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