ПАСЕ напомнила Украине, что на парламентские выборы необходимо приглашать наблюдателей 

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Мори Паскье выразила сожаление в связи с решением Украины отозвать свои приглашения для наблюдателей на предстоящие парламентские выборы.

В своем заявлении председатель ПАСЕ также напомнила Киеву, что Украина является членом Совета Европы, а значит обязана приглашать наблюдателей европейской организации на выборы президента и членов парламента.