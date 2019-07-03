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Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

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16:21   3 Июля 2019
Весь мир

ПАСЕ напомнила Украине, что на парламентские выборы необходимо приглашать наблюдателей

ПАСЕ напомнила Украине, что на парламентские выборы необходимо приглашать наблюдателей

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Мори Паскье выразила сожаление в связи с решением Украины отозвать свои приглашения для наблюдателей на предстоящие парламентские выборы.

В своем заявлении председатель ПАСЕ также напомнила Киеву, что Украина является членом Совета Европы, а значит обязана приглашать наблюдателей европейской организации на выборы президента и членов парламента.

«Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов», - приводит пресс-служба ПАСЕ заявление Мори Паскье.

ПАСЕ напомнила Украине, что на парламентские выборы необходимо приглашать наблюдателей 

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Автор: Александр Люблинский
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