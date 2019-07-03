ПАСЕ напомнила Украине, что на парламентские выборы необходимо приглашать наблюдателей
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Мори Паскье выразила сожаление в связи с решением Украины отозвать свои приглашения для наблюдателей на предстоящие парламентские выборы.
В своем заявлении председатель ПАСЕ также напомнила Киеву, что Украина является членом Совета Европы, а значит обязана приглашать наблюдателей европейской организации на выборы президента и членов парламента.
«Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов», - приводит пресс-служба ПАСЕ заявление Мори Паскье.