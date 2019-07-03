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16:26   3 Июля 2019
Весь мир

Египтологи приблизились к разгадке назначения рва вокруг пирамиды Джосера

Египтологи приблизились к разгадке назначения рва вокруг пирамиды Джосера

Археологи из Варшавского университета представили новую концепцию «сухого рва», окружающего египетскую пирамиду Джосера в некрополе Сакарра под Каиром, сообщил Science in Poland 3 июля.

Группа археологов под руководством специалиста иностранного вуза Камиля Курашкевича проводит раскопки в этом районе уже более 20 лет. Они обнаружили коридоры, которые создали, предположительно, во времена постройки самой усыпальницы. Глава группы считает, что объект — это трехмерная модель пути фараона в загробную жизнь.

Находка представляет собой высеченную в скале траншею. Ее глубина составляет 20 метров, а ширина — 40. Ров «оцепляет» священную зону, которая имеет размеры 750 на 600 метров. В сам же погребальный комплекс входит не только пирамида Джосера, которая считается наидревнейшим каменным строением в мире, но и прилегающие постройки.

Египтологи приблизились к разгадке назначения рва вокруг пирамиды Джосера

Египтолог рассказал, что один из коридоров длиной порядка 20 метров заканчивается небольшим помещением. В комнате нашли ритуальный гарпун с резными змеями. Специалист предполагает, что оружие может символизировать опасность, которая ожидает погребенного на пути в загробную жизнь. В то же время, находка может быть и средством защиты.

«Согласно египетским верованиям, путь в загробный мир был трудным и опасным. Прежде чем покойный мог насладиться вечной жизнью, ему приходилось преодолевать ряд препятствий и столкнуться с опасными существами», — напомнил он.

Согласно предположениям, если идея «макета» пути в царство мертвых верна, то в районе раскопок должны быть и другие траншеи. Однако иероглифы, высеченные внутри пирамиды, не отражают каких-либо концепций о загробном мире.

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Автор: Анна Манц
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