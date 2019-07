Япония потребовала от Ирана соблюдать ядерную сделку

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в среду, 3 июля, поговорил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Зарифом. В ходе разговора глава японского МИЛ потребовал, чтобы Иран соблюдал ядерную сделку.

По информации японского внешнеполитического ведомства, Таро Коно разъяснил Мохаммаду Зарифу позицию Токио о поддержке ядерной договоренности, передал опасения относительно превышения максимального предела по ядерной сделке запасов иранского низкообогащенного урана и решительно призвал строго соблюдать договоренности.

В ответ глава МИД Ирана разъяснил позицию Тегерана по ядерной сделке. Также министры обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.

Iran is committed to the full implementation of the #JCPOA: as long as E3/EU implement THEIR economic commitments. So moving forward, Iran will comply with its commitments under the JCPOA in exactly the same manner as the EU/E3 have—and will—comply with theirs. Fair enough?