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 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

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16:06   3 Июля 2019
Весь мир

Япония потребовала от Ирана соблюдать ядерную сделку

Япония потребовала от Ирана соблюдать ядерную сделку

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в среду, 3 июля, поговорил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Зарифом. В ходе разговора глава японского МИЛ потребовал, чтобы Иран соблюдал ядерную сделку. 

По информации японского внешнеполитического ведомства, Таро Коно разъяснил Мохаммаду Зарифу позицию Токио о поддержке ядерной договоренности, передал опасения относительно превышения максимального предела по ядерной сделке запасов иранского низкообогащенного урана и решительно призвал строго соблюдать договоренности.

В ответ глава МИД Ирана разъяснил позицию Тегерана по ядерной сделке. Также министры обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Анатолий Кубарев
#иран #япония #общество #ядерная сделка

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