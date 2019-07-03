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16:06   3 Июля 2019
Весь мир

Петербургский водоканал получил от Минприроды более 83 млн рублей на очистные сооружения

Петербургский водоканал получил от Минприроды более 83 млн рублей на очистные сооружения

Минприроды России направило свыше 83 миллионов рублей водоканалу Санкт-Петербурга в рамках федерального целевого проекта «Вода России». Эти деньги должны пойти на строительство и модернизацию очистных сооружений в городе, сообщает в среду ФАН.

Всего в рамках ФЦП субсидии получили 15 предприятий по всей России на общую сумму 405,4 миллиона рублей. После окончания строительства, реконструкции и модернизации очистных сооружений на этих предприятиях, согласно расчетам, прирост мощности в среднем должен составить 315 тысяч кубометров в год. 

«Благодаря совместной работе государства и бизнеса мы добились сокращения сброса сточных вод почти на миллион кубических метров в год», — рассказал глава департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов ведомства Сергей Коскин.

Он подчеркнул, что кроме количественного результата нужно помнить и о качественном.

Согласно решению комиссии Минприроды РФ, во втором квартале текущего года 221,7 миллиона рублей выделили на инвестиционные проекты предприятий Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Москвы, Липецка, Тольятти, Екатеринбурга и Марий Эл.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #водоканал #минприроды #очистные

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