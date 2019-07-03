Петербургский водоканал получил от Минприроды более 83 млн рублей на очистные сооружения

Минприроды России направило свыше 83 миллионов рублей водоканалу Санкт-Петербурга в рамках федерального целевого проекта «Вода России». Эти деньги должны пойти на строительство и модернизацию очистных сооружений в городе, сообщает в среду ФАН.

Всего в рамках ФЦП субсидии получили 15 предприятий по всей России на общую сумму 405,4 миллиона рублей. После окончания строительства, реконструкции и модернизации очистных сооружений на этих предприятиях, согласно расчетам, прирост мощности в среднем должен составить 315 тысяч кубометров в год.

«Благодаря совместной работе государства и бизнеса мы добились сокращения сброса сточных вод почти на миллион кубических метров в год», — рассказал глава департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов ведомства Сергей Коскин.

Он подчеркнул, что кроме количественного результата нужно помнить и о качественном.

Согласно решению комиссии Минприроды РФ, во втором квартале текущего года 221,7 миллиона рублей выделили на инвестиционные проекты предприятий Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Москвы, Липецка, Тольятти, Екатеринбурга и Марий Эл.