Мэй хочет остаться в британском парламенте
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после отставки не покинет парламент. Об этом она сообщила на традиционной сессии вопросов и ответов в британском правительстве 3 июля.
Ранее глава Либерально-демократической партии сэр Винс Кейбл предположил, что по окончании полномочий Мэй на посту премьера, она перестанет вести парламентскую деятельность, как это сделал ее предшественник Дэвид Кэмерон.
«Нет, он ошибается в предсказаниях, в фактах, типичный либдем, ошибается во всем», — отреагировала политик.
24 мая стало известно, что Мэй покидает должность премьера 7 июля.
"I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold," said British Prime Minister Theresa May in a tearful statement announcing her resignation https://t.co/oAJH7H0XBO pic.twitter.com/zBY75jBUY3— CNN (@CNN) 24 мая 2019 г.