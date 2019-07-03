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Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

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15:50   3 Июля 2019
Весь мир

Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после отставки не покинет парламент. Об этом она сообщила на традиционной сессии вопросов и ответов в британском правительстве 3 июля.

Ранее глава Либерально-демократической партии сэр Винс Кейбл предположил, что по окончании полномочий Мэй на посту премьера, она перестанет вести парламентскую деятельность, как это сделал ее предшественник  Дэвид Кэмерон.

«Нет, он ошибается в предсказаниях, в фактах, типичный либдем, ошибается во всем», — отреагировала политик.

24 мая стало известно, что Мэй покидает должность премьера 7 июля.

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Автор: Анна Манц
#премьер-министр #британия #парламент #мэй

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