Мэй хочет остаться в британском парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после отставки не покинет парламент. Об этом она сообщила на традиционной сессии вопросов и ответов в британском правительстве 3 июля.

Ранее глава Либерально-демократической партии сэр Винс Кейбл предположил, что по окончании полномочий Мэй на посту премьера, она перестанет вести парламентскую деятельность, как это сделал ее предшественник Дэвид Кэмерон.

24 мая стало известно, что Мэй покидает должность премьера 7 июля.

"I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold," said British Prime Minister Theresa May in a tearful statement announcing her resignation https://t.co/oAJH7H0XBO pic.twitter.com/zBY75jBUY3