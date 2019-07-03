Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки для многодетных семей

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который предусматривает частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей.

Госдума приняла данный закон 19 июня, а Совфед одобрил его 26 июня.

На господдержку могут претендовать семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Выплата будет освобождена от налогов.

Для того, чтобы получить выплату, семья должна предоставить в банк, который дал кредит, заявление, необходимые документы, среди которых свидетельства о рождении детей. В этом году на подобные выплаты могут претендовать около 30 тысяч российских семей.