Пункты наркотестирования заработают на массовых праздниках в Петербурге

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости размещать дополнительные передвижные пункты медосвидетельствования в местах проведения массовых мероприятий. Инициативу поддержали правоохранители и прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.

Речь об этом шла на заседании Антинаркотической комиссии в Смольном в среду, 3 июля, сообщает «Петербургский дневник». Сейчас передвижных пунктов медосвидетельствования в Северной столице три. Спецавтомобили оснащены анализаторами и алкометрами, микролабораторией, а также набором для оказания экстренной помощи.

Пункты на колесах используются недостаточно активно, считают участники заседания. Как отметил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава в СЗФО Дмитрий Константинов, в минувшем году передвижные пункты провели чуть более трех тысяч медицинских освидетельствований — это норматив на одну машину.

По его словам, проведение тестирования зависит от организации работы правоохранителей. Участники заседания решили активнее использовать имеющийся потенциал.