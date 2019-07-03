Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет

Союз кинематографистов России сообщает о кончине режиссера и сценариста Василия Панина.

«На 84-м году жизни ушел из жизни наш друг и коллега - член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995) Панин Василий Степанович», - говорится в сообщении.

Василий Панин работал режиссером на студии «Мосфильм» с 1966 года. Перед этом он закончил актерский факультет Московского театрального училища имени Щепкина (1960), актерский факультет ГИТИС (1964) и Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР (1966). В качестве режиссера он снял 14 кинокартин, при этом стал автором 25 художественных, телевизионных и документальных фильмов. В 2000 году Василий Панин стал лауреатом «Кинотавра».