Путин заявил, что в цифровую эпоху в центре всего все равно остается человек

Глава государства Владимир Путин призвал не забывать в эпоху цифровых технологий, что в центре всего все равно остается человек. Он подчеркнул, что «цифра» никогда не заменит свободу.

Речь об этом зашла на международном форуме «Развитие парламентаризма» 3 июля.

Президент отметил, что новые технологии могут позитивно влиять на открытость и демократизацию общественной и политической жизни.

«Но в том случае, если мы будем помнить о главном, что «цифра» не заменит свободу, что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права — в основе основ», — отметил Путин.

При этом, по словам российского лидера, попытки некоторых стран монополизировать глобальное информационное пространство и присвоить себе право на истину противоречат принципам демократии.