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 Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет

Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

 Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии

Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии
15:21   3 Июля 2019
Россия

Путин заявил, что в цифровую эпоху в центре всего все равно остается человек

Путин заявил, что в цифровую эпоху в центре всего все равно остается человек

Глава государства Владимир Путин призвал не забывать в эпоху цифровых технологий, что в центре всего все равно остается человек. Он подчеркнул, что «цифра» никогда не заменит свободу.

Речь об этом зашла на международном форуме «Развитие парламентаризма» 3 июля.

Президент отметил, что новые технологии могут позитивно влиять на открытость и демократизацию общественной и политической жизни.

«Но в том случае, если мы будем помнить о главном, что «цифра» не заменит свободу, что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права — в основе основ», — отметил Путин.

При этом, по словам российского лидера, попытки некоторых стран монополизировать глобальное информационное пространство и присвоить себе право на истину противоречат принципам демократии.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #общество #цифровая эпоха

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