Европарламент возглавил незаметный социалист из Италии

Европарламент, сформированный в новом составе по результатам выборов 23-26 мая, избрал спикера. Правда, не с первой попытки - пришлось проводить второй тур, так как ни один из четырех претендентов не смог сразу набрать необходимого числа голосов.

В результате победил итальянский социал-демократ Давид-Мария Сассоли. Политику 63 года, ранее он занимал должность вице-спикера Европарламента, а начинал карьеру журналистом во Флоренции. Во время второго тура Сассоли заручился поддержкой 345 членов Европарламента, в основном членов консервативной Европейской народной партии.

Заведующий кафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества Института государственной службы и управления (ИГСУ) при РАНХиГС, доктор политических наук Валерий Бакушев считает, что Сассоли будет удобной фигурой для европейских лидеров.

«Найден нейтральный человек, социал-демократ. А они сейчас в увядшем состоянии находятся в Европе. Фигура незаметная, тихий, спокойный. Такой Европарламент устраивает. Но при нем Европарламент будет тем же болотом, что и был», — сказал Бакушев «Политике Сегодня».

У Европейского парламента (ЕП) три важных функции: законодательная, формирование бюджетной комиссии, которая в свою очередь формирует бюджет Евросоюза, кроме того, ЕП контролирует деятельность Европейской комиссии и вправе отправить ее в отставку.

Валерий Бакушев считает, что на практике Европарламент не играет никакой важной роли политической жизни Старого света.

«Евросовет еще раз показал, что парламент — это второстепенное дело, а не тот орган, который должен принимать главные политические решения Европы. Сговор глав ЕС будет продолжать править бал. К сожалению, он антироссийский. Колебания в сторону укрепления отношений с РФ есть, но они не очень четко выраженные. Политика Европарламента будет той же», — считает эксперт.

После избрания спикера Европарламент должен утвердить руководителей ключевых институтов Евросоюза. 2 июля Европейский совет согласовал следующие кандидатуры: министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предлагается на пост главы Еврокомиссии, на пост главы европейской дипломатии выдвинут глава МИД Испании Жозеп Боррель, на пост главы Европейского Центробанка — глава МВФ Кристин Лагард, на пост председателя Евросовета (его пока занимает Дональд Туск) — премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

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