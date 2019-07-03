Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки для многодетных семей

Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки для многодетных семей

 Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет

Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

 Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии

Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии
Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки для многодетных семей

Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки для многодетных семей

 Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет

Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

 Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии

Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии
15:18   3 Июля 2019
Россия

Путин отметил очевидность многополярного мира

Путин отметил очевидность многополярного мира

Российский президент Владимир Путин отметил очевидность того, что мир становится многополярным. Он выступил на форуме Государственной думы «Развитие парламентаризма» в Москве 3 июля.

Современный мир остро нуждается в широком сотрудничестве, обмене мнениями, укреплении доверия и поиске взаимопонимания. К тому же, глобальная повестка на данный момент сложна, противоречива и наполнена не только масштабными вызовами, но и реальными угрозами.

«Ответы… [на угрозы] могут и будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом, при стремлении государств обсуждать и находить коллективные решения общих трудных проблем в быстро меняющемся мире», — отметил глава России.

Однако нежелание ряда государств принять многополярный мир приводит только к жесткому противостоянию, игнорированию международного права и подрыву стратегической стабильности.

«Все это препятствует совместной работе», — подчеркнул Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #конфронтация #многополярность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...