Российский президент Владимир Путин отметил очевидность того, что мир становится многополярным. Он выступил на форуме Государственной думы «Развитие парламентаризма» в Москве 3 июля.

Современный мир остро нуждается в широком сотрудничестве, обмене мнениями, укреплении доверия и поиске взаимопонимания. К тому же, глобальная повестка на данный момент сложна, противоречива и наполнена не только масштабными вызовами, но и реальными угрозами.

«Ответы… [на угрозы] могут и будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом, при стремлении государств обсуждать и находить коллективные решения общих трудных проблем в быстро меняющемся мире», — отметил глава России.

Однако нежелание ряда государств принять многополярный мир приводит только к жесткому противостоянию, игнорированию международного права и подрыву стратегической стабильности.