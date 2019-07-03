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Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

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15:33   3 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект закона о противодействии нецензурной брани зарегистрировали в Верховной раде Украины. Соответствующая информация появилась на сайте украинского парламента. Отмечается, что сначала его рассмотрит парламентский комитет по вопросам свободы слова.

Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец выступила автором проекта «О противодействии сквернословию». Задачей документа является борьба с использованием нецензурной лексики в ходе телевизионных и радио- трансляций, публичных выступлениях, в средствах массовой информации и интернете.

«Документом предлагается создать список стоп-слов, которые запрещены к употреблению в эфире, а также создать систему мониторинга», — сказано в тексте документа.

Проект закона предлагает ввести административную ответственность за использование мата в СМИ и публичными людьми.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #рада #нецензурная брань

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