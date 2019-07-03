Позицию Зеленского по статусу Крыма считают в парламенте «желанием угодить»

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского признавать полуостров российским продиктовано желанием понравиться и угодить западным странам.

Заявление Зеленского на конференции по вопросам реформ на Украине, проходившей в Канаде, появилось на сайте главы государства. В частности, президент назвал Крым частью Украины.

«Зеленский, готовясь к выступлению, в обязательном порядке преследует цель понравиться, вызвать улыбки и угодить аудитории, а не отстоять интересы своей страны», — отметил Бобков.

Сенатор назвал такое поведение главы государства «абсолютно деструктивным». Бобков считает, что заявления Зеленского говорят о «политической близорукости», поскольку сейчас Крым уже даже мировым сообществом «если не полностью юридически, то с точки зрения понимания происходящего признан частью РФ».

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос региона «закрыт окончательно». Запад не признает воссоединение и считает Крым аннексированной территорией.