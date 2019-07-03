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 Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет

Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

 Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии

Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии
15:31   3 Июля 2019
Россия

Позицию Зеленского по статусу Крыма считают в парламенте «желанием угодить»

Позицию Зеленского по статусу Крыма считают в парламенте «желанием угодить»

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского признавать полуостров российским продиктовано желанием понравиться и угодить западным странам.

Заявление Зеленского на конференции по вопросам реформ на Украине, проходившей в Канаде, появилось на сайте главы государства.  В частности, президент назвал Крым частью Украины.

«Зеленский, готовясь к выступлению, в обязательном порядке преследует цель понравиться, вызвать улыбки и угодить аудитории, а не отстоять интересы своей страны», — отметил Бобков.

Сенатор назвал такое поведение главы государства «абсолютно деструктивным». Бобков считает, что заявления Зеленского говорят о «политической близорукости», поскольку сейчас Крым уже даже мировым сообществом «если не полностью юридически, то с точки зрения понимания происходящего признан частью РФ».

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос региона «закрыт окончательно». Запад не признает воссоединение и считает Крым аннексированной территорией. 

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #крым #зеелнский

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