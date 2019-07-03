Потребители выберут лучшие экотовары на ECO BEST AWARD

Представители организационного комитета ECO BEST AWARD сообщили, что теперь каждый участник ежегодной премии может не только рассказать о производимом продукте, но и посмотреть на товар глазами потребителей. В рамках премии ECO BEST AWARD при поддержке исследовательского холдинга РОМИР учредили специальную номинацию «Выбор потребителей».

Поучаствовать в номинации могут как производители товаров народного потребления и компании, оказывающие услуги конечным потребителям, так и компании-ритейлеры. Победителя в номинации определят путем тестирования и опроса, чтобы не только узнать оптимальные характеристики продукта с точки зрения потребителей, но и оценить деятельность в разрезе конкурентного окружения.

Опросят потребителей в три этапа. Каждый респондент оценит экотовары по более чем двадцати характеристикам. В числе основных номинаций — «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «Компания-лидер популяризации экологической безопасности», «За вклад в развитие экологической культуры», «За вклад в устойчивое развитие России».

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

Прием заявок продлится до 10 июля. Дополнительную информацию можно найти на сайте мероприятия. По вопросам участия: info@ecobest.pro