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 Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет

Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

 Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии

Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии
15:21   3 Июля 2019
Россия

Потребители выберут лучшие экотовары на ECO BEST AWARD

Потребители выберут лучшие экотовары на ECO BEST AWARD

Представители организационного комитета ECO BEST AWARD сообщили, что теперь каждый участник ежегодной премии может не только рассказать о производимом продукте, но и посмотреть на товар глазами потребителей. В рамках премии ECO BEST AWARD при поддержке исследовательского холдинга РОМИР учредили специальную номинацию «Выбор потребителей».

Поучаствовать в номинации могут как производители товаров народного потребления и компании, оказывающие услуги конечным потребителям, так и компании-ритейлеры. Победителя в номинации определят путем тестирования и опроса, чтобы не только узнать оптимальные характеристики продукта с точки зрения потребителей, но и оценить деятельность в разрезе конкурентного окружения.

Опросят потребителей в три этапа. Каждый респондент оценит экотовары по более чем двадцати характеристикам. В числе основных номинаций — «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «Компания-лидер популяризации экологической безопасности», «За вклад в развитие экологической культуры», «За вклад в устойчивое развитие России».

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

Прием заявок продлится до 10 июля. Дополнительную информацию можно найти на сайте мероприятия. По вопросам участия: info@ecobest.pro

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #потребители #eco best award #экотовар

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