Российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 3 июля.

«Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — указано в документе.

20 октября прошлого года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Россия и США.

Спустя несколько часов российский глава Владимир Путин заявил о зеркальном ответе Америке на приостановку действия ДРСМД и распорядился о прекращении попыток инициирования переговоров по соглашению, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Однако этого все еще не произошло.

Заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва может вернуться к выполнению ДРСМД, если Вашингтон пойдет на аналогичный шаг.