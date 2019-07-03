Глава ГИБДД считает, что число ДТП снизится благодаря беспилотным машинам

Использование беспилотных систем управления транспортом поможет сократить число ДТП. Такое мнение выразил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Речь об этом зашла 3 июля на брифинге.

«Мы серьезно поддерживаем развитие беспилотных транспортных средств. Это очень интересная программа, которая действует в нашей стране и является передовой», — отметил Черников.

Он добавил, что человеческий фактор является причиной примерно в 90 процентах авариях. В случае, если беспилотники внедрят в повседневную жизнь россиян, этот фактор может быть исключен.

Черников отметил, что водитель будет все равно присутствовать в машине, чтобы принимать на себя какие-то полномочия в части предотвращения ДТП.