Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки для многодетных семей

Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки для многодетных семей

 Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет

Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

 Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии

Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии
Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки для многодетных семей

Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки для многодетных семей

 Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет

Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

 Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии

Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии
15:08   3 Июля 2019
Россия

Путин заявил о содействии РФ в становлении мирного и независимого Афганистана

Путин заявил о содействии РФ в становлении мирного и независимого Афганистана

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ содействует становлению мирного и независимого Афганистана, свободного от терроризма и наркопреступности. Об этом он сообщил на церемонии вручения верительных грамот, где присутствовал и афганский посол Мохаммад Латиф Баханд.

Глава государства напомнил, что в 2019 году отмечается столетие дипломатических отношений с Афганистаном. По словам Путина, Россия намерена и впредь содействовать процессу урегулирования с партнерами по московскому формату и контактной группе ШОС - Афганистан».

«Выступаем за прекращение вооруженного конфликта в Афганистане и запуск инклюзивного диалога с участием широких кругов общественных и политических сил», — подчеркнул российский лидер.

Путин заявил о содействии РФ в становлении мирного и независимого Афганистана

Напомним, в Афганистане долгое время длится противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ). Последние захватили большие территории в сельских районах и нападают на крупные города страны. Также в стране действуют различные террористические организации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #афганистан #послы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...