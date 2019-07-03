Путин заявил о содействии РФ в становлении мирного и независимого Афганистана

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ содействует становлению мирного и независимого Афганистана, свободного от терроризма и наркопреступности. Об этом он сообщил на церемонии вручения верительных грамот, где присутствовал и афганский посол Мохаммад Латиф Баханд.

Глава государства напомнил, что в 2019 году отмечается столетие дипломатических отношений с Афганистаном. По словам Путина, Россия намерена и впредь содействовать процессу урегулирования с партнерами по московскому формату и контактной группе ШОС - Афганистан».

«Выступаем за прекращение вооруженного конфликта в Афганистане и запуск инклюзивного диалога с участием широких кругов общественных и политических сил», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, в Афганистане долгое время длится противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ). Последние захватили большие территории в сельских районах и нападают на крупные города страны. Также в стране действуют различные террористические организации.