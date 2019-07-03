Омбудсмен заверил, что Кокорин не покидал СИЗО

Осужденного и отбывающего наказание за хулиганство футболиста «Зенита» Александра Кокорина не выпускали из СИЗО для прохождения курса реабилитации, как ранее писали в ряде средств массовой информации. Об этом сообщает News.ru в среду со ссылкой на уполномоченного по правам человека Татьяну Потяеву.

По ее словам, спортсмену действительно назначены реабилитационные процедуры, однако СИЗО Кокорин не покидал. Потяева подчеркнула, что в медицинское учреждение зенитовца сопровождает конвой. Правозащитник заметила, что с просьбой пройти обследование Кокорин обратился к ней сам, так как его беспокоит колено.

После моего ходатайства его отвезли в одну из больниц. Александра обследовали травматолог, невролог, была проведена МРТ, после чего ему прописали реабилитацию, — рассказала Потяева.

Омбудсмен добавила, что осужденный будет посещать медучреждение, пока не определится колония, куда его этапируют.