Путин заявил, что РФ готова сотрудничать со всеми государствами

Российский лидер Владимир Путин заверил, что РФ готова к взаимодействию с другими государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и соблюдения международных норм.

Об этом глава государства сообщил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в среду, 3 июля. Путин напомнил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН вносит вклад в урегулирование острых региональных кризисов, а также в решение международных проблем.

«Мы выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за формирование справедливой системы экономических отношений, за свободу от недобросовестной конкуренции, односторонних и политически мотивированных санкций», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что именно этим Россия руководствуется при работе в ООН, ее структурах, а также в других международных форматах, в том числе в G20.

Глава государства пожелал успехов в работе новым послам. По его мнению, им предстоит важная и ответственная миссия. Он заверил дипломатов, что Москва заинтересована в успешности их работы, а также пообещал всестороннюю поддержку.