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 Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет

Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

 Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии

Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии
14:40   3 Июля 2019
Россия

Путин заявил, что РФ готова сотрудничать со всеми государствами

Путин заявил, что РФ готова сотрудничать со всеми государствами

Российский лидер Владимир Путин заверил, что РФ готова к взаимодействию с другими государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и соблюдения международных норм.

Об этом глава государства сообщил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в среду, 3 июля. Путин напомнил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН вносит вклад в урегулирование острых региональных кризисов, а также в решение международных проблем. 

«Мы выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за формирование справедливой системы экономических отношений, за свободу от недобросовестной конкуренции, односторонних и политически мотивированных санкций», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что именно этим Россия руководствуется при работе в ООН, ее структурах, а также в других международных форматах, в том числе в G20.

Глава государства пожелал успехов в работе новым послам. По его мнению, им предстоит важная и ответственная миссия. Он заверил дипломатов, что Москва заинтересована в успешности их работы, а также пообещал всестороннюю поддержку.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #послы

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