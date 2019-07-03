Милонов посоветовал ЛДПР не совать нос в выборы губернатора Петербурга

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал руководство ЛДПР не искать виноватых в том, что Олег Капитанов принял приглашение перейти на работу в Смольный, отказавшись от участия в губернаторской гонке в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в открытом письме Милонова руководству Либерально-демократической партии России, опубликованном пресс-службой депутата.

Напомним: временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Олега Капитанова на пост главы Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике 28 июня. На следующий день Капитанов, посетив празднование Сабантуя в деревне Энколово, рассказал журналистам, что в связи с этим назначением решил временно приостановить свое членство в ЛДПР, так как считает приоритетной работу на благо города и петербуржцев.

«С огромным интересом наблюдаю за тем, как отдельные политические силы пытаются вмешиваться в ход губернаторской кампании в нашем городе. Вот и коллега-депутат Игорь Лебедев (кто не знает – сын уважаемого Владимира Вольфовича) выпустил гневную фетву относительно перехода Олега Капитанова на работу в исполнительные органы власти Санкт-Петербурга», — говорится в открытом письме Милонова.

Там же депутат ГД отметил, что, вчитавшись в «отповедь» Лебедева, он не нашел в ней ни искренности, ни даже поверхностного понимания того, как устроена государственная власть. При этом Милонов решил напомнить коллеге, что Петербург развивается не в условиях феодализма, где власть передавалась по принципам родства, а в реалиях XXI века, когда действуют законы, четко регламентирующие условия участия в выборах.

Милонов также подчеркнул, что никакая власть не мешала Олегу Капитанову готовиться к участию в губернаторских выборах и собирать подписи муниципалов в свою поддержку.

«В ряде субъектов, где в прошлом году проходили выборы глав регионов и где кандидаты от ЛДПР занимали достойные и даже победные места, таких сложностей не возникало. Здесь дело кроется не в коварстве абстрактной власти, а в уровне электоральной поддержки и представленности вашей партии», — добавил депутат, заметив, что в Северной столице просто нет политиков или спикеров, которые могли бы хотя бы частично нести харизму Владимира Вольфовича под знаменем ЛДПР.

Также Милонов посмеялся над ошибкой в фамилии Капитанова, которого Игорь Лебедев назвал КапитОновым, отметив, что он вообще не слышал о таком кандидате в губернаторы Петербурга.

Милонов призвал и Жириновского и Лебедева не расстраиваться слишком сильно из-за того, что Олег Капитанов предпочел перейти на работу в органы власти, напомнив им о том, что предыдущий кандидат в губернаторы от ЛДПР Константин Сухенко (позже также перешедший на работу в Смольный) набрал на выборах очень скромный процент голосов, и нет никаких оснований полагать, что на предстоящих выборах результат Капитанова был бы убедительней.

«А вот то, что региональное отделение ЛДПР является реальным кадровым резервом для городской администрации — очевидное преимущество партии. И я надеюсь, что со временем ЛДПР в Петербурге сможет воспрять ото сна и обогатиться необходимым ей харизматичным руководителем, у которого никогда не будет возникать проблем с поддержкой в городе», — добавил Милонов.

В заключение депутат напомнил, что Петербург представляет из себя не рядовой регион, а «имперский город с отдельным сознанием, мифологией и традициями», и здесь не любят, чтобы посторонние касались таких святых вещей, как война, блокада, культурное и историческое наследие.