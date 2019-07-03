Россия в ближайшее время примет несколько крупных саммитов

Глава государства Владимир Путин заявил, что в ближайшей перспективе в России состоятся несколько крупных саммитов. Речь об этом зашла 3 июля на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Президент напомнил, что РФ приступает к председательству в ШОС, а в начале 2020 года — в БРИКС.

«В июле 2020 года примем саммиты этих объединений», — сказал он.

Кроме того, по словам российского лидера, в сентябре во Владивостоке пройдет очередной Восточный экономический форум. Почетными гостями мероприятия станут премьер Индии Нарендра Моди и премьер Японии Синдзо Абэ.

В начале октября в Москве пройдет Российская энергетическая неделя, а в конце месяца — саммит Россия-Африка в Сочи.