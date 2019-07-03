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 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

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14:32   3 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора о запрещении ядерного оружия, передает в среду пресс-служба политика. Ранее обе палаты парламента страны одобрили данный документ.

Договор приняли в июле 2017 года на заключительной сессии конференции по разработке юридически обязывающего инструмента по запрету ядерного оружия, который ведет к его полной ликвидации.

Договор запрещает производить, испытывать, покупать, передавать, хранить и размещать на территории государства-участника ядерное оружие. Документ подписали в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в том же году. До настоящего времени договор уже ратифицировали 23 страны, а подписали - 70.

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Автор: Алла Ларионова
#оон #казахстан #ядерное оружие

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