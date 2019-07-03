Москвичей и гостей столицы пригласили на бесплатный фестиваль Eco Life Fest

Ежегодный фестиваль Eco Life Fest состоится в субботу, 13 июля, в природно-историческом парке «Измайлово». Москвичи и гости столицы в доступной и увлекательной форме узнают много нового об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.

Участники фестиваля прослушают лекции от ведущих экспертов, поучаствуют в мастер-классах, конкурсах и розыгрышах призов, протестируют и купят экопродукцию. Организаторы мероприятия поделят территорию Измайловского парка на несколько открытых площадок и тематических зон. Например, на площадке «Лекторий – ЭКО» гостям объяснят, как легко стать экологически ответственным гражданином. Участникам фестиваля расскажут:

Самые популярные экомаршруты Подмосковья (Анна Андрушевич, координатор туристического проекта «Экоэлектричка» и блогер Live Journal);

Как сделать свой интерьер экологичным (Ярослава Галайко, студия Ecologica Interiors);

Как оставаться нарядным, но меньше мусорить и тратить (Мария Гельман, проект «Теперь так»);

Что можно сделать, чтобы свалок в РФ было меньше (Дарья Свириденко, экоактивист, автор проекта WasteLess);

Как выбрать безопасную упаковку (Екатерина Борисова, волонтер экологического движения «РазДельный Сбор»).

Участников «Лектория – ЗОЖ» научат приводить в порядок мысли, тело и здоровье духа. Гостям расскажут:

Почему важна профилактика болезней и как предупреждать заболевания (Анна Федорцова, медицинская онлайн-лаборатории Lab4U);

Как легко начать бегать (Екатерина Борзунова, спортивный блогер);

Как побороть зависимость от сладкого (Мила Шафоростова, практикующий нутрициолог, соавтор легендарного курса «Пеку веганское»);

Как связано личное здоровье и здоровье планеты (Мирослава Красова, «ВОРЛД ФИТ СТУДИО»).

Для родителей с детьми сделают интерактивные занимательные локации. Сеть магазинов настольных игр «Игровед» подготовит большую и увлекательную игротеку, а PAROC объявит конкурс на лучшую экоподелку. Также проведут мастер-классы по изготовлению игрушек, шитью и росписью хной.

Посетители фестиваля поучаствуют в благотворительных экологических акциях «Эковывоз», «Добрые вещи» и «Добрые крышечки», а в рамках площадки «Дискуссия» представители ведущих российских компаний представят экологические инициативы. Перед гостями Eco Life Fest споют:

Анна Калашникова

ZABAVA

Сара Окс

Ева Тимуш

Максим Круженков

Дмитрий Нестеров

ANNY

Марк Потапов

Александр Бичев

Богдан Шувалов

SABI MISS и многие другие.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

Посмотреть программу мероприятия можно на сайте Eco Life Fest. Вход во все зоны фестиваля свободный.