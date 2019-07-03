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 Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет

Режиссер Василий Панин умер в возрасте 83 лет
Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

Проект о запрете нецензурной брани внесли в Раду

 Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Казахстане
Мэй хочет остаться в британском парламенте

Мэй хочет остаться в британском парламенте

 Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии

Немецкий политолог считает, что решение Канады по жителям ДНР и ЛНР противоречит принципам демократии
15:01   3 Июля 2019
Россия

Москвичей и гостей столицы пригласили на бесплатный фестиваль Eco Life Fest

Москвичей и гостей столицы пригласили на бесплатный фестиваль Eco Life Fest

Ежегодный фестиваль Eco Life Fest состоится в субботу, 13 июля, в природно-историческом парке «Измайлово». Москвичи и гости столицы в доступной и увлекательной форме узнают много нового об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.

Участники фестиваля прослушают лекции от ведущих экспертов, поучаствуют в мастер-классах, конкурсах и розыгрышах призов, протестируют и купят экопродукцию. Организаторы мероприятия поделят территорию Измайловского парка на несколько открытых площадок и тематических зон. Например, на площадке «Лекторий – ЭКО» гостям объяснят, как легко стать экологически ответственным гражданином. Участникам фестиваля расскажут:

  • Самые популярные экомаршруты Подмосковья (Анна Андрушевич, координатор туристического проекта «Экоэлектричка» и блогер Live Journal);
  • Как сделать свой интерьер экологичным (Ярослава Галайко, студия Ecologica Interiors);
  • Как оставаться нарядным, но меньше мусорить и тратить (Мария Гельман, проект «Теперь так»);
  • Что можно сделать, чтобы свалок в РФ было меньше (Дарья Свириденко, экоактивист, автор проекта WasteLess);
  • Как выбрать безопасную упаковку (Екатерина Борисова, волонтер экологического движения «РазДельный Сбор»).

Москвичей и гостей столицы пригласили на бесплатный фестиваль Eco Life Fest

Участников «Лектория – ЗОЖ» научат приводить в порядок мысли, тело и здоровье духа. Гостям расскажут:

  • Почему важна профилактика болезней и как предупреждать заболевания (Анна Федорцова, медицинская онлайн-лаборатории Lab4U);
  • Как легко начать бегать (Екатерина Борзунова, спортивный блогер);
  • Как побороть зависимость от сладкого (Мила Шафоростова, практикующий нутрициолог, соавтор легендарного курса «Пеку веганское»);
  • Как связано личное здоровье и здоровье планеты (Мирослава Красова, «ВОРЛД ФИТ СТУДИО»).

Для родителей с детьми сделают интерактивные занимательные локации. Сеть магазинов настольных игр «Игровед» подготовит большую и увлекательную игротеку, а PAROC объявит конкурс на лучшую экоподелку. Также проведут мастер-классы по изготовлению игрушек, шитью и росписью хной. 

Москвичей и гостей столицы пригласили на бесплатный фестиваль Eco Life Fest

Посетители фестиваля поучаствуют в благотворительных экологических акциях «Эковывоз», «Добрые вещи» и «Добрые крышечки», а в рамках площадки «Дискуссия» представители ведущих российских компаний представят экологические инициативы. Перед гостями Eco Life Fest споют:

  • Анна Калашникова
  • ZABAVA 
  • Сара Окс 
  • Ева Тимуш
  • Максим Круженков
  • Дмитрий Нестеров 
  • ANNY
  • Марк Потапов 
  • Александр Бичев 
  • Богдан Шувалов 
  • SABI MISS и многие другие.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

Посмотреть программу мероприятия можно на сайте Eco Life Fest. Вход во все зоны фестиваля свободный.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #фестиваль #eco life fest #измайловский парк

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