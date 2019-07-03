Москвичей и гостей столицы пригласили на бесплатный фестиваль Eco Life Fest
Ежегодный фестиваль Eco Life Fest состоится в субботу, 13 июля, в природно-историческом парке «Измайлово». Москвичи и гости столицы в доступной и увлекательной форме узнают много нового об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.
Участники фестиваля прослушают лекции от ведущих экспертов, поучаствуют в мастер-классах, конкурсах и розыгрышах призов, протестируют и купят экопродукцию. Организаторы мероприятия поделят территорию Измайловского парка на несколько открытых площадок и тематических зон. Например, на площадке «Лекторий – ЭКО» гостям объяснят, как легко стать экологически ответственным гражданином. Участникам фестиваля расскажут:
- Самые популярные экомаршруты Подмосковья (Анна Андрушевич, координатор туристического проекта «Экоэлектричка» и блогер Live Journal);
- Как сделать свой интерьер экологичным (Ярослава Галайко, студия Ecologica Interiors);
- Как оставаться нарядным, но меньше мусорить и тратить (Мария Гельман, проект «Теперь так»);
- Что можно сделать, чтобы свалок в РФ было меньше (Дарья Свириденко, экоактивист, автор проекта WasteLess);
- Как выбрать безопасную упаковку (Екатерина Борисова, волонтер экологического движения «РазДельный Сбор»).
Участников «Лектория – ЗОЖ» научат приводить в порядок мысли, тело и здоровье духа. Гостям расскажут:
- Почему важна профилактика болезней и как предупреждать заболевания (Анна Федорцова, медицинская онлайн-лаборатории Lab4U);
- Как легко начать бегать (Екатерина Борзунова, спортивный блогер);
- Как побороть зависимость от сладкого (Мила Шафоростова, практикующий нутрициолог, соавтор легендарного курса «Пеку веганское»);
- Как связано личное здоровье и здоровье планеты (Мирослава Красова, «ВОРЛД ФИТ СТУДИО»).
Для родителей с детьми сделают интерактивные занимательные локации. Сеть магазинов настольных игр «Игровед» подготовит большую и увлекательную игротеку, а PAROC объявит конкурс на лучшую экоподелку. Также проведут мастер-классы по изготовлению игрушек, шитью и росписью хной.
Посетители фестиваля поучаствуют в благотворительных экологических акциях «Эковывоз», «Добрые вещи» и «Добрые крышечки», а в рамках площадки «Дискуссия» представители ведущих российских компаний представят экологические инициативы. Перед гостями Eco Life Fest споют:
- Анна Калашникова
- ZABAVA
- Сара Окс
- Ева Тимуш
- Максим Круженков
- Дмитрий Нестеров
- ANNY
- Марк Потапов
- Александр Бичев
- Богдан Шувалов
- SABI MISS и многие другие.
ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.
Посмотреть программу мероприятия можно на сайте Eco Life Fest. Вход во все зоны фестиваля свободный.