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14:12   3 Июля 2019
Весь мир

Итальянский социал-демократ Сассоли стал спикером Европарламента

Итальянский социал-демократ Сассоли стал спикером Европарламента

Члены Европейского парламента избрали спикера организации нового созыва. Им стал социал-демократ из Италии Давид Сассоли. Об этом объявил глава парламента Евросоюза предыдущего состава Антонио Таяни на пленарной сессии законодательной ассамблеи в Страсбурге 3 июля.

Сассоли поддержали абсолютное большинство голосующих второго тура — он набрал 345 голосов при необходимых 334. Таяни после заявления пригласил нового спикера сесть в председательское кресло, которое теперь принадлежит ему на ближайшие два с половиной года.

63-летний политик ранее работал журналистом во Флоренции. С 2009 года он занимает пост европейского депутата. Стоит отметить, что новый глава парламента Европейского союза ранее был вице-спикером.

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Автор: Анна Манц
#голосование #европарлмент #сассоли

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