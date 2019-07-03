Итальянский социал-демократ Сассоли стал спикером Европарламента

Члены Европейского парламента избрали спикера организации нового созыва. Им стал социал-демократ из Италии Давид Сассоли. Об этом объявил глава парламента Евросоюза предыдущего состава Антонио Таяни на пленарной сессии законодательной ассамблеи в Страсбурге 3 июля.

Сассоли поддержали абсолютное большинство голосующих второго тура — он набрал 345 голосов при необходимых 334. Таяни после заявления пригласил нового спикера сесть в председательское кресло, которое теперь принадлежит ему на ближайшие два с половиной года.

63-летний политик ранее работал журналистом во Флоренции. С 2009 года он занимает пост европейского депутата. Стоит отметить, что новый глава парламента Европейского союза ранее был вице-спикером.