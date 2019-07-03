Разведка самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала бронетранспортеры Великобритании у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге 3 июля.

«Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортеров «Саксон» в населенном пункте Новотошковское», — уточнил он.

Также в этот район прибыли две самоходные артиллерийско-минометные установки «Нона-С», которые принадлежат 14 отдельной бригаде. Офицер отметил, что командование силовиков Киева продолжает наращивать число людей и техники.

«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной», — констатировал Филипоненко.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.