Житель Тюмени устроил стрельбу в торговом центре

Посетителей ТРЦ «Кристалл» в Тюмени эвакуировали. Очевидцы сообщают, что слышали звуки стрельбы.

Инцидент произошел 3 июля. В правоохранительных органах сообщили, что неизвестный устроил стрельбу из пневматического пистолета в ходе конфликта. Ссора разгорелась между тремя посетителями ТРЦ, один из которых несколько раз выстрелил вверх.

На место выехали сотрудники полиции.

Участники конфликта успели покинуть помещение до приезда нарядов. Их личности устанавливаются.