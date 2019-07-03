Путин рассказал о масштабной программе торжеств к 75-летию Победы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что к 75-летнему юбилею Победы в 2020 году готовится масштабная программа торжеств. На церемонии передачи верительных грамот послами иностранных государств он отметил важность сохранения исторической правды об этом величайшем событии.

«Будет организована масштабная программа торжеств, в которых, надеемся, примут участие высокие представители многих государств», — заявил глава государства.

Путин напомнил, какой высокой ценой была достигнута победа. Необходимо помнить об этом событии, не забывать уроки той страшной войны, подчеркнул российский лидер.