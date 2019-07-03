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 Глава МИД ЛНР сравнил Канаду с неуловимым Джо за отказ пускать граждан с паспортами РФ

Глава МИД ЛНР сравнил Канаду с неуловимым Джо за отказ пускать граждан с паспортами РФ
14:12   3 Июля 2019
Весь мир

Глава МИД ЛНР сравнил Канаду с неуловимым Джо за отказ пускать граждан с паспортами РФ

Глава МИД ЛНР сравнил Канаду с неуловимым Джо за отказ пускать граждан с паспортами РФ

Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего, комментируя намерение властей Канады не пускать в страну жителей ЛНР и ДНР с российскими паспортами, вспомнил известный анекдот про неуловимого Джо, который никому не нужен.

«С Канадой ситуация не совсем та, но близка к этой», — улыбнулся Дейнего.

Глава МИД ЛНР сравнил Канаду с неуловимым Джо после отказа впускать обладателей паспортов РФ

Говоря серьезно, собеседник агентства назвал позицию Оттавы «ущемлением прав граждан Российской Федерации». Ограничить в правах сейчас пытаются и жителей Крыма отметил он, поэтому призыв главы МИД Канады Христи Фриланд к партнерам последовать примеру и запретить въезд гражданам республик с российскими паспортами собеседника агентства не удивляет. Как много в ЛНР желающих посетить Страну кленового листа Дейнего оценивать не взялся.

«У меня такой информации нет», — сказал он.

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР вступил в силу 24 апреля. Российский лидер заявил, что у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Глава МИД ЛНР сравнил Канаду с неуловимым Джо после отказа впускать обладателей паспортов РФ

Центры выдачи документов открылись меньше чем через неделю в селе Покровское и городе Новошахтинске Ростовской области. МВД РФ на начало июня получило несколько тысяч заявлений от граждан республик на получение российского гражданства.

В июне на саммите ЕС в Брюсселе депутаты одобрили заявление, согласно которому Евросоюз может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта.

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Автор: Марк Григорьев
#днр #лнр #канада #гражданство #российские паспорта

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