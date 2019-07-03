Малькевич рассказал о контроле за исполнением закона об оскорблении госсимволов

Глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич обратился в Генеральную прокуратуру с запросом, в котором содержался призыв проверить, как исполняется закон об оскорблении государственных символов.

Как объяснил Малькевич Федеральному агентству новостей, проверку планируется провести в рамках выполнения недавнего соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина в связи с поступающими жалобами на действия недалеких муниципальных чиновников, мелких региональных клерков, которые, используя новый закон в своих личных целях, фактически дискредитируют его.

«Они сводят счеты с оппонентами, с критиками власти, которые зачастую указывают на объективные проблемы», - уточнил он.

В качестве примера Малькевич напомнил о недавнем конфликте, который в конце мая разгорелся между журналистом телеканала «Россия 24» и главой Хакасии Сереем Зайцевым. Губернатор, не пожелав отвечать на неудобные вопросы журналиста, оттолкнул его и повалил на пол, а в дальнейшем против сотрудника СМИ еще и завели уголовное дело по статье о неуважении к власти.

«Глава республики Хакасия оскорбился и посчитал, что он является государственным символом. Ну, вот как раз Фонд защиты национальных ценностей с первого дня выхода закона следит за тем, как происходит исполнение закона», - отметил Мальткевич.

Также он добавил, что мониторинг ведется в двух направлениях: систематизируется не только информация о нарушениях со стороны чиновников, ведется контроль за ситуацией с настоящими оскорблениями символов государственной власти, после чего вся собранная информация передается в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

По словам Малькевича, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей не только собирают сообщения от жителей о чиновниках, перегибающих палку, но и следят за тем, как новый закон исполняют сами пользователи – например в течение месяца с 22 мая по 21 июня проводился мониторинг популярных социальных сетей Facebook, Instagram и «ВКонтакте». В результате проведенной работы было выявлено более сотни материалов, содержащих оскорбительные выпады в адрес госсимволики.

«Мы видим и реальные оскорбления государственных символов, которые я не могу цитировать, потому что не хочу, и не буду рекламировать, как в социальных сетях у нас люди глумятся над государственными символами», - подчеркнул глава фонда, отметив, что фиксация нарушителей ведется со всех сторон.

По словам Малькевича, для проведения этой работы была создана специальная группа из активистов и блогеров, которые продолжат отслеживать случаи оскорбления российских госсимволов в интернете.

«Рабочая группа — это некий штаб для выработки решений, предложений, возможно, инициирования законопроектов. Запрос на это первый в серии, и в данном случае мы выступаем как локомотив. У нас в Фонде, образно говоря, материалов две огромные коробки», - добавил Малькевич.

Все собранные материалы, по его словам, будут отправляться дальше в соответствующие структуры, где их еще раз проверят и примут по ним решение.

Напомним: ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявлял о планах СПЧ заняться мониторингом правоприменительной практики нового закона об оскорблении государственных символов и институтов власти.