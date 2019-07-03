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13:50   3 Июля 2019
Россия

Путин заявил о стратегическом партнерстве РФ и Турции

Путин заявил о стратегическом партнерстве РФ и Турции

Президент России Владимир Путин заявил, что российско-турецкое партнерство находится на стратегическом уровне. Глава государства находится в постоянном контексте с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом.

Об этом Путин сообщил на церемонии передачи верительных грамот послами иностранных государств в среду, 3 июля. 

«С нашим соседом Турцией партнерство вышло на стратегический уровень, находимся в постоянном контакте с президентом Тайипом Эрдоганом», — отметил он.

По словам Путина, сейчас успешно в жизнь воплощаются такие крупные проекты, как строительство АЭС «Аккую» и газопровод «Турецкий поток». Он также отметил скоординированные усилия РФ и Турции по нормализации обстановки запуску мирного процесса в Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #эрдоган

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