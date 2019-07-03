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13:40   3 Июля 2019
Россия

Путин встретится с Лукашенко 18 июля

Путин встретится с Лукашенко 18 июля

Глава государства Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко 18 июля в Петербурге. Стороны обсудят интеграционные процессы.

Российский президент подчеркнул, что Москва настроена на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эти вопросы будут обсуждаться на встрече лидеров двух государств, которая запланирована в привязке к VI заседанию Форума регионов двух стран 18 июля.

Ранее сообщалось, что в среду, 3 июля, Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств. 

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Автор: Виктория Разумовская

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