Путин встретится с Лукашенко 18 июля

Глава государства Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко 18 июля в Петербурге. Стороны обсудят интеграционные процессы.

Российский президент подчеркнул, что Москва настроена на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эти вопросы будут обсуждаться на встрече лидеров двух государств, которая запланирована в привязке к VI заседанию Форума регионов двух стран 18 июля.

Ранее сообщалось, что в среду, 3 июля, Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств.