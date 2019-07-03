Общественники Петербурга планируют пикетировать, пока Резника не лишат полномочий

Представитель общественников Санкт-Петербурга вышел на одиночный пикет в центре города с требованием принять решение насчет депутата Законодательного собрания Максима Резника, которого подозревают в употреблении наркотических веществ. Об этом сообщили «Невские новости» 3 июля.

Мероприятие стартовало в 12.00 у Гостиного двора. В руках участника инициативной группы по борьбе с наркотиками плакат с надписью «Хватит покрывать Резника». Он напомнил, что общественники собрали десять тысяч подписей и 26 июня обратились в петербургский ЗакС с просьбой лишить Резника депутатского мандата.

«Мы будем пикетировать до тех пор, пока решение не будет принято», — заявил собеседник.

Напомним, что Резник оказался в центре наркотического скандала после провокационных выходок на первомайской демонстрации. В сети были обнаружены кадры, на которых депутат, предположительно, употребляет запрещенные вещества.

Стоит отметить, что виновник скандала отказывается проходить медицинское освидетельствование и никак не комментирует ситуацию. Ближе к середине мая в общем доступе появилось видео, на котором Резник с супругой сидят на улице Праги у магазина с аксессуарами для курения и употребляют, предположительно, легкие наркотики, которые не запрещены в Чехии.

Странным показалось и его состояние по прибытии в аэропорт «Пулково». Тогда он не смог ответить на вопросы журналистов, а позже в дом его матери прибыли врачи частной клиники, специализирующейся на алкогольной зависимости. Источники сообщали о «белой горячке», а жена депутата заявляла о сердечном приступе.