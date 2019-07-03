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13:43   3 Июля 2019
Весь мир

Рэпера A$AP Rocky задержали в Стокгольме

Рэпера A$AP Rocky задержали в Стокгольме

Прокуратура Швеции сообщила о задержании рэп-музыканта A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) в Стокгольме в среду, 3 июля. Это произошло после воскресной драки. Вместе с рэпером задержаны еще три человека.

«Музыкант задержан в Стокгольме по подозрению в нападении», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что музыканта задержали в ночь на среду. Прокуратура планирует решить, запрашивать ли у суда ордер на арест рэпера не позднее 12 часов дня субботы. Драка между A$AP Rocky, его приятелями и неизвестными молодыми людьми произошла в центре шведской столицы в воскресенье.

Инцидент попал на видео, кадры опубликовал портал TMZ. Также они появились на официальной странице музыканта в Instagram. A$AP Rocky при этом учтверждает, что молодые люди сами спровоцировали конфликт.

Выступление рэпера в Москве запланировано на 10 июля.

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Автор: Арсений Аскольский
#задержание #стокгольм #aap rocky

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