Талибы* подтвердили участие в межафганской конференции в Дохе 7–8 июля

Члены радикального движения «Талибан»* подтвердили намерение поучаствовать в межафганской конференции, которая будет проходить в Дохе с 7 по 8 июля. Об этом сообщило агентство Pajhwok 3 июля.

Мероприятие призвано поддержать мирный процесс в Афганистане. В нем также поучаствуют представители министерства иностранных дел Катара и Германии.

В республике долгое время длится противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*. Последние захватили большие территории в сельских районах и нападают на крупные города страны. Также в стране действуют террористические организации «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и другие группировки, которые связаны с аналогичными движениями в Пакистане и государствах Центральной Азии. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана противодействуют терроризму и зачищают территории от боевиков.

* «Аль-Каида», «Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещены на территории России.

"Талибан" (талибы) - радикальное движение, запрещено на территории России.