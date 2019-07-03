Минобороны РФ окажет необходимую помощь семьям погибших моряков

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оборонное ведомство окажет всю необходимую помощь семьям погибших моряков-подводников.

«Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям…», — сказал Шойгу на совещании в Североморске.

Кроме того, память погибших почтили минутой молчания.

Пожар на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел в понедельник, 1 июля. В результате ЧП погибли 14 моряков. 2 июля глава государства Владимир Путин поручил Шойгу лично поехать в Североморск, чтобы выслушать доклады о причинах ЧП.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга окажут помощь и поддержку семьям жертв ЧП. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов, выражая свои соболезнования.