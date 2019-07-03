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13:18   3 Июля 2019
Россия

Минобороны РФ окажет необходимую помощь семьям погибших моряков

Минобороны РФ окажет необходимую помощь семьям погибших моряков

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оборонное ведомство окажет всю необходимую помощь семьям погибших моряков-подводников.

«Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям…», — сказал Шойгу на совещании в Североморске. 

Кроме того, память погибших почтили минутой молчания.

Пожар на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел в понедельник, 1 июля. В результате ЧП погибли 14 моряков. 2 июля глава государства Владимир Путин поручил Шойгу лично поехать в Североморск, чтобы выслушать доклады о причинах ЧП.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга окажут помощь и поддержку семьям жертв ЧП. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов, выражая свои соболезнования.

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Автор: Виктория Разумовская
#шойгу #чп #минобороны рф #подводники

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