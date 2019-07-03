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13:20   3 Июля 2019
Весь мир

Основателя интернет-компании Baidu облили водой на выступлении в Пекине

Основателя интернет-компании Baidu облили водой на выступлении в Пекине

Неизвестный облил водой руководителя интернет-компании Baidu Робина Ли.  Он выступил в Пекине с презентацией, посвященной  автомобилям и искусственному интеллекту. Об этом  пишет газета China Daily в среду, 3 июля.

В сеть попал видеоролик, на котором Лин выступает перед зрителям. В какой-то момент мужчина из зала поднялся на сцену и вылил на голову главы компании бутылку воды. Лин не смутился и продолжил презентацию фразой: «В развитии искусственного интеллекта тоже много неожиданных вещей».

Нападавшего задержали полицейские. По словам пресс-секретаря  Baidu, происшествие расследуется.

Baidu — китайская интернет-компания. Ее поисковая  система занимает третье место в мире по количеству запросов за год и первое в Китае.

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Автор: Арсений Аскольский
#пекин #бутылка #baidu

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