Основателя интернет-компании Baidu облили водой на выступлении в Пекине

Неизвестный облил водой руководителя интернет-компании Baidu Робина Ли. Он выступил в Пекине с презентацией, посвященной автомобилям и искусственному интеллекту. Об этом пишет газета China Daily в среду, 3 июля.

В сеть попал видеоролик, на котором Лин выступает перед зрителям. В какой-то момент мужчина из зала поднялся на сцену и вылил на голову главы компании бутылку воды. Лин не смутился и продолжил презентацию фразой: «В развитии искусственного интеллекта тоже много неожиданных вещей».

An incredible image was captured when Baidu CEO and chairman Robin Li addressed at the Baidu AI Developers Conference Wednesday. A man went up to the stage and poured a bottle of water on his head. Find out more: https://t.co/AVsUtjQaCw pic.twitter.com/Fa1PkUsTiJ