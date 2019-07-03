Шойгу рассказал, как подводники боролись с ЧП на аппарате Минобороны

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал о действиях моряков-подводников во время ЧП на глубоководном научно-исследовательском аппарате. В среду, 3 июля, он прибыл в Североморск по поручению президента Владимира Путина.

Министр отметил героизм моряков. Военные ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания, чтобы спасти товарищей и аппарат.

«Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — рассказал он на совещании.

Шойгу отметил, что среди погибших было семь капитанов первого ранга и три капитана второго ранга. Двое также носили звания Герой России.

«Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», — добавил глава Минобороны.

Эти «уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы» проводили важные исследования гидросферы Земли, подчеркнул генерал.

2 июня оборонное ведомство сообщило о пожаре на научно-исследовательском аппарате министерства. Инцидент произошел в территориальных водах России в понедельник, 1 июля. Огонь возник при проведении биометрических измерений. 14 членов экипажа погибли из-за отравления угарным газом.

Аппарат изучал природное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ. Отмечается, что очаг возгорания ликвидировал экипаж судна. Сейчас оно находится на военно-морской базе Североморск. Главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов возглавил расследование причин чрезвычайного происшествия. Также проверку начал Следственный комитет.

Российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ознакомиться с докладами по ЧП в Североморске и лично доложить о результатах расследования.