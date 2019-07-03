Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малькевич рассказал о контроле за исполнением закона об оскорблении госсимволов

Малькевич рассказал о контроле за исполнением закона об оскорблении госсимволов

 Путин рассказал о масштабной программе торжеств к 75-летию Победы

Путин рассказал о масштабной программе торжеств к 75-летию Победы

Разведка ЛНР опознала британские БТР у линии соприкосновения

Разведка ЛНР опознала британские БТР у линии соприкосновения

 Зеленский вспомнил, что он комик на конференции в Канаде

Зеленский вспомнил, что он комик на конференции в Канаде
Итальянский социал-демократ Сассоли стал спикером Европарламента

Итальянский социал-демократ Сассоли стал спикером Европарламента

 Глава МИД ЛНР сравнил Канаду с неуловимым Джо за отказ пускать граждан с паспортами РФ

Глава МИД ЛНР сравнил Канаду с неуловимым Джо за отказ пускать граждан с паспортами РФ
Малькевич рассказал о контроле за исполнением закона об оскорблении госсимволов

Малькевич рассказал о контроле за исполнением закона об оскорблении госсимволов

 Путин рассказал о масштабной программе торжеств к 75-летию Победы

Путин рассказал о масштабной программе торжеств к 75-летию Победы

Разведка ЛНР опознала британские БТР у линии соприкосновения

Разведка ЛНР опознала британские БТР у линии соприкосновения

 Зеленский вспомнил, что он комик на конференции в Канаде

Зеленский вспомнил, что он комик на конференции в Канаде
Итальянский социал-демократ Сассоли стал спикером Европарламента

Итальянский социал-демократ Сассоли стал спикером Европарламента

 Глава МИД ЛНР сравнил Канаду с неуловимым Джо за отказ пускать граждан с паспортами РФ

Глава МИД ЛНР сравнил Канаду с неуловимым Джо за отказ пускать граждан с паспортами РФ
13:05   3 Июля 2019
Россия

Шойгу рассказал, как подводники боролись с ЧП на аппарате Минобороны

Шойгу рассказал, как подводники боролись с ЧП на аппарате Минобороны

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал о действиях моряков-подводников во время ЧП на глубоководном научно-исследовательском аппарате. В среду, 3 июля, он прибыл в Североморск по поручению президента Владимира Путина.

Министр отметил героизм моряков. Военные ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания, чтобы спасти товарищей и аппарат.

«Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — рассказал он на совещании.

Шойгу отметил, что среди погибших было семь капитанов первого ранга и три капитана второго ранга. Двое также носили звания Герой России.

«Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», — добавил глава Минобороны.

Эти «уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы» проводили важные исследования гидросферы Земли, подчеркнул генерал.

Шойгу рассказал, как подводники боролись с ЧП на аппарате Минобороны

2 июня оборонное ведомство сообщило о пожаре на научно-исследовательском аппарате министерства. Инцидент произошел в территориальных водах России в понедельник, 1 июля. Огонь возник при проведении биометрических измерений. 14 членов экипажа погибли из-за отравления угарным газом.

Аппарат изучал природное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ. Отмечается, что очаг возгорания ликвидировал экипаж судна. Сейчас оно находится на военно-морской базе Североморск. Главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов возглавил расследование причин чрезвычайного происшествия. Также проверку начал Следственный комитет.

Российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ознакомиться с докладами по ЧП в Североморске и лично доложить о результатах расследования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#пожар #минобороны #шойгу #североморск #аппарат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...